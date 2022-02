Chercher ensemble. Approches didactiques

Travailler ensemble devient presque un mot d'ordre aujourd'hui. Cet ouvrage propose de porter un regard scientifique sur cette quasi doxa. Travailler ensemble devient presque un mot d'ordre aujourd'hui. Cet ouvrage propose de porter un regard scientifique sur cette quasi doxa. Les auteurs, chercheurs en sciences de l'éducation, observent, décortiquent, analysent des situations dans lesquelles travail collectif et travail individuel sont pris ensemble. Ces situations s'actualisent dans l'espace de l'Ecole, de la formation, et de la recherche, et permettent d'analyser des enjeux, des processus, des fonctionnements mais aussi des difficultés dans l'articulation entre travail collectif et travail individuel. L'originalité de cet ouvrage tient à ce que les chercheurs interrogent la construction des savoirs à partir d'objets de recherche (la classe, le hors-classe, le travail de groupes, les écritures collectives...) mais aussi au sein de leurs propres espaces de travail (laboratoires de recherche, projets de recherche, écritures collectives...) La confrontation des différentes contributions enrichit la réflexion sur ce qu'est travailler ensemble qui devient un chercher ensemble.