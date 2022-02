Débordements. Littérature, arts, politique

La réflexion sur les enjeux politiques de la littérature et des arts se complique souvent d'une sensation d'impuissance que résume bien la formule "nous sommes vraiment débordés" . Le présent volume explore les multiples nuances du "débordement" . Dans les pas de cheminements critiques familiers (Calvino, Derrida, Rancière) les auteurs du présent volume interrogent les rapports entre "monde écrit" et "monde non écrit" , cherchent à définir la puissance d'agir d'une oeuvre littéraire ou artistique à partir d'une pensée des "bords" . Les contributions travaillent toutes sortes de cadres débordés : la langue (à traduire), le livre (à jouer sur scène ou lire dans la rue), le genre, la classe, la race (au sens politique). Une attention particulière est prêtée aux débordements du récit contemporain, dans une perspective de poétique historique.