Sherlock Holmes contre la montre. Pourrez-vous battre le grand détective ?

Plus de 150 énigmes, inspirées des nouvelles de Conan Doyle, vous attendent ici : à vous de jouer de vos prouesses mathématiques, de votre logique infaillible et de votre sens de l'observation. Toujours accompagné de son assistant préféré, le Dr Watson, Sherlock Holmes vous propose un nouveau défi... chronométré ! Car vous n'aurez pas seulement à dénouer l'énigme, encore faut-il la résoudre dans les temps ! Trente secondes ou dix minutes, c'est une véritable course contre vous-même qui démarre.