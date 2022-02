Le Grand Livre des Mudras. 80 troubles du quotidien soulagés par les mudras

Soignez vos troubles physiques et émotionnels grâce au pouvoir des mudras, gestes subtils des doigts et des mains d'une efficacité remarquable. Les mudras sont des petites centrales d'énergie que chacun d'entre nous possède potentiellement au bout des doigts. Vous pouvez les stimuler en tout lieu, à tout moment pour soulager les maux du quotidien. A la découverte des mudras : C'est quoi ? Comment pratiquer ? Où et quand ? A quel rythme ? Les synergies pour renforcer les effets des mudras : yoga, respiration, méditation, sankalpa, mantras, aromathérapie, homéopathie, naturopathie... Surya, la mudra de la minceur ; Chin, la mudra de la sagesse ; Akasha, la mudra de la détox ; Ksepana, la mudra du lâcherprise ; Madhyama, la mudra de la digestion... 50 mudras faciles à réaliser pour renforcer votre santé et votre bien-être. Allergies, asthme, fatigue, insomnie, mal de dos, ménopause, surpoids, trac... : 80 troubles physiques et émotionnels qui se soignent avec les mudras. 50 POSTURES ENERGETIQUES POUR SE SOIGNER ET GRANDIR SPIRITUELLEMENT