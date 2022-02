Parler coréen en 3 minutes par jour. Toutes les bases pour apprendre le coréen très facilement !

Vous partez en voyage, vous avez besoin de parler coréen dans votre vie pro ou perso, et vous n'avez plus aucun souvenir de vos cours ? Vous n'avez pas le temps ni le budget pour vous inscrire à une formation ? Heureusement, les Malins ont pensé à vous ! Dans ce guide linguistique, découvrez : Tout ce qu'il faut savoir pour s'exprimer en coréen et se débrouiller dans les situations de la vie courante. Une méthode efficace avec 94 leçons calibrées d'une durée de trois minutes chrono. De la grammaire, de la conjugaison, du vocabulaire, des expressions qui vous seront indispensables. De nombreux exercices et leurs corrections pour vous entraîner. DANS LES TRANSPORTS, ENTRE DEUX RENDEZ-VOUS, SORTEZ VOTRE MALIN !