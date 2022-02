Ma bible de la méditation

Il n'existe pas une, mais des méditations : ce sont autant de chemins intérieurs à découvrir pour intégrer celui qui vous correspond le mieux. La psychologue Isabelle Célestin-Lhopiteau détaille dans ce guide exhaustif ce qu'est la méditation, pour vous aider à comprendre ce qu'elle peut vous apporter et en faire une alliée au quotidien. Les grands courants de méditation : bouddhiste, mindfull, yogique, qi gong, soufie, chrétienne, hébraïque, philosophiques... Les bienfaits de la méditation dans votre quotidien : des exercices à adapter à chaque étape de votre vie et des méditations sur mesure. L'apport de la méditation en complément des soins médicaux traditionnels : pour soulager à la fois les patients et les professionnels de santé. Des témoignages variés : des experts, des patients, des sportifs ou encore des militaires partagent leurs expériences de la méditation. LA MEDITATION PEUT CHANGER VOTRE VIE !