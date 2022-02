Et si l'on faisait un pas de côté ?

" Dans ce livre, j'ai envie de vous donner la possibilité de changer, de faire face à vos propres démons, de vous transformer, de devenir autonome et libre dans votre vie... ! " Passionnée de danse depuis toujours, Gaëlle Piton a mis de côté son rêve de devenir danseuse pour suivre la voie de la raison et faire des études " sérieuses ". Lors d'un voyage aux Philippines, un célèbre danseur lui dit " Gaëlle, tu es une excellente danseuse ". Ce jour-là, elle comprend qu'elle est bien plus que ce que les autres projettent sur elle. Et s'il était temps de s'écouter et de décider enfin par elle-même ? Finies les croyances limitantes, à elle la vie qui lui convient vraiment ! Gaëlle vous livre sa quête du bonheur et vous propose d'entrer à votre tour dans la danse pour concrétiser vos rêves. Car elle en est persuadée : dans toute situation, il y a toujours des choses qui dépendent de nous, une marge de liberté qu'il faut nous approprier. Et ce sont les petits pas qui mènent aux grands changements.