Objectif Guérison intérieure

Vex King est un influenceur mondialement connu pour sa façon unique d'avancer dans la vie de manière toujours positive, malgré les obstacles qu'il a rencontrés. Célèbre auteur du best-seller Good Vibes Good Life, il a développé une méthode inédite de transformation personnelle pour nous permettre de guérir nos blessures et transformer durablement notre vie. Prenez conscience de votre énergie vitale et augmentez vos vibrations : reconnectez-vous pleinement à votre corps grâce à des exercices simples. Créez des relations positives : dépassez vos pensées limitantes, trouvez un nouveau système de valeurs pour révéler le positif dans chaque aspect de votre vie et abordez l'inconnu avec confiance. Nettoyez votre lignée : replongez dans votre passé et affrontez vos traumas pour mieux les surmonter et vous en défaire. Apprenez à prendre soin de vous et osez être vous-même ! VOUS ETES VOTRE PROPRE GUERISSEUR !