Guide pratique de survie en cas de crise. Comment vivre pour ne plus survivre

Dire stop au languishing et retrouver une harmonie émotionnelle En période de crise comme celle que nous traversons actuellement, tous nos repères changent et nous sommes amenés à développer de nouvelles compétences pour continuer à vivre et ne pas avoir à "survivre". Dans ce livre accessible à tous, Jean-Christophe Seznec vous aide à trouver en vous les ressources pour vous adapter, développer votre flexibilité et votre force créative. Ainsi, vous pourrez continuer à avancer dans cette formidable aventure qu'est la vie et vivre avec gourmandise l'instant présent, quelles que soient les circonstances et les épreuves à traverser. Grâce aux nombreux outils inspirés de la thérapie ACT, formidable outil pour apprendre à vivre, vous deviendrez capitaine de votre esprit et maître de votre destin. Un livre rempli d'optimisme à mettre entre toutes les mains pour mieux vivre.