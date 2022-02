Mon éveil galactique

Le livre que vous tenez entre les mains n'est pas un livre comme les autres. Son contenu a été transmis à Emmanuelle Pries par les galactiques eux-mêmes. Découvrez au fil des pages le parcours de l'auteure et sa connexion profonde avec les êtres de lumière. Dans cet ouvrage, elle partage ses échanges avec les Pléiadiens, Arcturiens et autres consciences qui sont là pour nous aider à ascensionner et nous préparer à vivre dans ce nouveau monde qu'on appelle La nouvelle terre. Au-delà d'être un témoignage précieux, ce livre vous apporte des réponses et vous aide dans votre propre éveil galactique. SI VOUS ETES GUIDE VERS CE LIVRE, C'EST QU'UNE ACTIVATION VOUS ATTEND.