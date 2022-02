Mes rituels de connexion

Saviez-vous que les rituels sont nos meilleurs alliés au quotidien pour accepter les événements et célébrer les cycles que nous traversons ? Virginie Robert partage pour la première fois dans ce guide pratique les rituels qu'elle a canalisés et qu'elle expérimente auprès de ses guides. Grâce à ce grimoire angélique, avancez sur votre chemin d'éveil avec bienveillance. Découvrez le pouvoir des rituels quotidiens afin de célébrer les étapes de votre vie, libérer votre âme et vous connecter à votre mission de vie. Pratiquez de nombreux rituels en fonction de vos besoins : rituels cristallins, lunaires de libération, de connexion ainsi que des soins collectifs pour la planète. Apprenez à changer votre vibration, à harmoniser vos chakras et à vous défaire des liens karmiques qui vous bloquent. Créez vos propres rituels et votre espace sacré. CONNECTEZ-VOUS A VOTRE AME DE GUERISSEUR !