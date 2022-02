Un message lumineux sur la souveraineté au féminin L'image de la double déesse est présente dans de nombreuses oeuvres issues des civilisations antiques. Elle symbolise la puissance que les femmes tirent de leur lien intime avec la nature, les éléments et le cosmos. Déesse de la dualité, cette créature bicéphale illustre la polarité du monde : la vie et la mort, la lumière et l'obscurité, la chaleur de l'été et le froid de l'hiver... Dans cet ouvrage, Vicki Noble invite toutes les femmes à se relier à cette divinité oubliée pour retrouver la force de la sororité qui les lie les unes aux autres. Elle autorise chacune d'entre nous à puiser dans l'énergie féminine ancestrale pour reprendre notre pouvoir et le partager avec les autres.