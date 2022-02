L'oracle de l'incarnation

40 cartes et un livret pour vous connecter à votre vérité. Conçu par une artiste peintre qui canalise de précieux messages célestes, cet oracle est un merveilleux outil pour vous connecter à votre vérité. Il vous accompagne grâce aux énergies de l'amour, de la bienveillance et de la joie. Chaque carte est unique et vous transmet les messages de paix et d'harmonie que l'Univers vous adresse pour évoluer sur votre chemin de vie et honorer votre incarnation.