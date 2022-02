Oracle des 10 secrets

Mathilde partage pour la première fois son oracle divinatoire. Créé en collaboration avec ses guides, il vous délivre de précieux messages canalisés et vous conduit à la guérison du coeur. Sur votre chemin d'éveil, vous vous libérez des relations toxiques, vous vous connectez à vos âmes soeurs et à votre flamme jumelle. En tirant les cartes, vous retrouvez votre ancrage et incarnez votre mission de vie. 55 cartes et un livret pour vous relier à votre mission de vie.