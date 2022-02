Ma bible de la permaculture. Le guide de référence pour jardiner durable

Réchauffement climatique, pollution généralisée, épuisement des ressources... l'agriculture industrielle participe aux grands maux de notre siècle. La permaculture, basée sur une véritable éthique du développement durable et facile à mettre en place, peut nous aider à changer la donne grâce à des actions minimes – néanmoins radicales. Il est temps de changer nos habitudes ! L'histoire et les fondements de la permaculture : la naissance du mouvement, les 12 principes de la conception permaculturelle, les mouvements agricoles alternatifs, etc. Les bases techniques pour réussir votre jardin en permaculture : la texture de la terre, les rôles du paillage, les différents types de compost, etc. Les astuces écologiques pour entretenir la fertilité. Toutes les caractéristiques propres des légumes et des fruits : ail, blette, figue, noisette... leurs besoins en éléments fertilisants, en chaleur, en eau, etc. Inclus : deux cahiers couleur pour profiter de la permaculture au fil des saisons et réduire son empreinte carbone en adoptant les bonnes pratiques au jardin !