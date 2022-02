Maman, maman, maman

La maman que vous demandez n'est pas disponible, veuillez laisser un message après le bip sonore ! Après la naissance de son premier enfant, Maddie ne se reconnaît plus. Loin d'être la mère qu'elle rêvait d'être, elle perd patience et hurle sur ses enfants. Elle culpabilise, et la honte la pousse à s'isoler. Elle est seule face à ses difficultés puisque ses proches ne semblent pas saisir l'ampleur du problème. L'histoire de Maddie, c'est l'histoire de beaucoup de mères de notre époque, qui sont épuisées et qui perdent les pédales. Une BD sensible, drôle et puissante qui permet de mieux comprendre le mécanisme de l'épuisement maternel, de l'éviter ou de s'en sortir, car, oui, on peut s'en sortir !