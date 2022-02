Ma bible des huiles essentielles antidouleurs

Arthrose, arthrite, courbatures, Covid-long, fibromyalgie, sclérose en plaques, " épaule gelée ", tennis-elbow, tendinite, fatigue chronique, lupus... la douleur est le premier motif de consultation. La réponse aroma est doublement appropriée : certaines huiles essentielles sont hyper-antidouleurs et anti-inflammatoires ; elles mettent le patient au centre d'un rituel agréable, apaisant, souligné par leurs molécules puissantes. SOS soigner, apaiser, calmer : les meilleurs outils et techniques pour aller mieux tout de suite – applications, massages, compresses et bains aroma. Les 16 meilleures huiles essentielles pour calmer les douleurs : achillée millefeuille (la plus qualifiée en cas de fortes douleurs), camomille romaine (préanesthésiante), eucalyptus citronné (anti-inflammatoire et anti-douleur musculaire), laurier noble (spécialiste du rhumatisme)... Une aide à l'autodiagnostic : 36 symptômes et les causes possibles. 80 maux et leurs solutions aroma : arthrite, arthrose, déchirure musculaire, entorse, fibromyalgie, lombalgie, rhumatisme, syndrome de l'essuie-glace... Votre journée idéale antidouleur : bains, petits gestes pour drainer, nettoyer, alléger, apaiser, exercices antidouleur, menus, liste de courses... LES MEILLEURS CONSEILS AROMA POUR TRAITER TOUTES SORTES DE DOULEURS