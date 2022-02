Ne jetez plus l'éponge !. Recettes DIY, tutos, astuces… le guide du ménage écoresponsable et bon pour le moral

Vous êtes souvent découragé devant le bac à linge qui déborde, la vaisselle qui s'accumule dans l'évier et les traces de calcaire qui récidivent ? Permettez-moi de poser le diagnostic : vous passez depuis trop longtemps à côté des pouvoirs magiques du ménage ! Car oui, nettoyer, ça peut être facile, fun et ça fait du bien ! Dans ce livre, je vous dévoile ma méthode pour un ménage hyper efficace et, surtout, bon pour le moral ! En solo, en couple ou avec des enfants, suivez-moi pour un clean-up ressourçant : Votre bilan personnalisé pour découvrir votre problème avec le ménage. Mon plan d'action pour chaque pièce de la maison : désencombrer, trier, nettoyer, assainir, ranger, organiser et pérenniser. Des recettes 100 % naturelles, simples et économiques : spray multi-usages, pastilles lave-vaisselle de pro, brillant breton, pâte détache-tout... Des tutos indispensables : décrassage du four, nettoyage du frigo, opération antirouille sur les chromes... Mes conseils d'expert pour vous faire gagner du temps et mes exercices de sport pour bouger tout en astiquant ! Inclus : mon planning propreté par jour, par semaine, par mois et même par trimestre ! Mon plan imparable pour un ménage impeccable qui va booster votre humeur !