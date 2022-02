Le dressing idéal

VOUS REVEZ D'UN DRESSING QUI VOUS RESSEMBLE ET VOUS DONNE CONFIANCE EN VOUS ? QUI CORRESPOND A VOS VALEURS ET VOS CONVICTIONS ? C'est le pari qu'a fait Anne Montecer en octobre 2017. Férue de mode, mais ne se reconnaissant plus à travers ses vêtements, elle a pris la décision de repartir de zéro en créant son dressing idéal. Une garde-robe simplifiée, plus responsable, personnelle et authentique, qui redonne un sens tout particulier aux basiques, fondements de nos tenues. A travers ce livre, Anne vous délivre sa méthode pour vous réconcilier avec votre image et consommer autrement : liste de basiques à porter au quotidien, découverte de la mode éthique, des conseils pour vous lancer dans la seconde main, assumer votre style, constituer un dressing durable pour vos enfants... A contre-courant de la fast fashion et des tendances, Anne vous propose une vision de la mode qui redonne du sens et de la valeur à vos vêtements