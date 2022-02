Cycle féminin. Contraception, fertilité et santé gynécologique au naturel

LE COMPAGNON DE ROUTE INDISPENSABLE A TOUTES LES FEMMES Apprenez à mieux vous connaître : anatomie, phases du cycle ovulatoire, jour-sommet de la fertilité, idées reçues sur l'ovulation, etc... les bases (pas si basiques) pour comprendre enfin vos cycles, et identifier chaque période-clé. Prenez en main votre santé gynécologique : le point sur les différents examens à réaliser, des focus précis pour soigner les symptômes et pathologies, des conseils concrets pour gérer de façon naturelle sa fertilité. Trouvez et apprivoisez votre Méthode d'observation du cycle (MOC) : quelle méthode de l'ovulation choisir (Billings®, FertilityCare®, FemTech, etc.), quelle fiabilité pour chacune, pourquoi cela vaut la peine de s'y tenir malgré la période initiale d'apprentissage... ?