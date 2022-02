Je maigris avec l'hypnose et l'autohypnose

L'hypnose est une technique qui permet de créer cet état d'hypervigilance intérieure, où l'esprit est réceptif aux suggestions (idées, comportements, réactions...) et de l'utiliser pour installer de nouveaux automatismes.Pour perdre des kilos, il faut d'abord parvenir à changer de comportement vis-à-vis de l'alimentation, et aussi de soi. L'hypnose ne fait pas maigrir de façon miraculeuse, mais elle crée une envie de changement en modifiant des valeurs comme la convivialité, l'amour et l'estime de soi ou le respect de son corps. Elle permet aussi de maintenir la motivation sur le long terme, d'anticiper les situations " à risque " (sortie au restaurant, courses au supermarché, buffet à volonté...). L'un des secrets de l'hypnose : pouvoir recréer des images, des sons et des sensations à l'intérieur du cerveau.Le changement est rapide, mais il faut aussi laisser au corps le temps dont il a besoin pour maigrir. On peut raisonnablement prévoir 2 kg par mois.