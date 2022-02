96 exercices d'autohypnose, c'est malin

LES BIEN-FAITS DE L'AUTO HYPNOSE DANS UN FORMAT POCHE La cohabitation entre conscient et inconscient n'est pas toujours harmonieuse. Ainsi, il se peut que l'inconscient traumatisé par le passé réagisse trop vite et se défende face à des dangers inexistants, nous plongeant dans des impasses quotidiennes. L'autohypnose permet de court-circuiter le conscient pour atteindre les strates profondes de notre inconscient, et ainsi faire bouger les choses. Découvrez 96 exercices pour rassembler vos ressources intérieures, changer et guérir : Explications : en savoir plus sur l'auto-hypnose, le conscient et l'inconscient, la transe, voyage vers le mieux-être Exercices préliminaires : définir son objectif (5 ex : objectif personnel, réalisable, positif,...), recommandations (5 ex : où, quand pratiquer, comment,...). Entrer en transe : 15 exercices (la transe par fixation, goutte d'eau, sens, points d'appuis,...) 12 thèmes spécifiques avec 6 exercices chacun : bien dormir, diminuer le stress, diminuer l'angoisse, arrêter de penser, peur des insectes, mal dans ma peau, arrêter de grignoter, être moins jaloux,...