Probiotiques et prébiotiques

UN GUIDE POUR TOUT COMPRENDRE SUR LES PROBIOTIQUES ET LES PRÉBIOTIQUES Au coeur de votre intestin travaillent, dans l'ombre, 24/24, 100 000 milliards de bactéries. Grâce à cette flore intestinale le corps digère, produit des vitamines, des substances antimicrobes… Un monde incroyable organisé en écosystème parfaitement équilibré. Lorsqu'il se dérègle à cause du stress, d'une mauvaise alimentation, d'un traitement médical, rien ne va plus : infections à répétition, boutons, mycoses vaginales, candidoses, intestin irritable, constipation, fatigue et déprime inexpliquées. La solution ? Les probiotiques, des bactéries amies, qui rééquilibrent notre microbiote intestinal pour retrouver santé et bien-être. Et puis, il y a les prébiotiques, ces fibres spéciales et fabuleuses, alliées incontournables des probiotiques. Et de notre silhouette ! Dans ce livre, découvrez : En prévention : les aliments à privilégier mais aussi des idées et 50 recettes gourmandes pour en consommer au quotidien. Pour se soigner : de Acné à Turista, le mode d'emploi des probiotiques et des prébiotiques en pharmacie. Tous les conseils de l'expert : les astuces de préparation, les huiles essentielles bonnes pour le microbiote intestinal…