Mes 10 remèdes miracles. Les ingrédients indispensables pour se soigner efficacement au quotidien

Vous avez sous la main des remèdes naturels efficaces pour la plupart des maux quotidiens. Et nul besoin pour cela de chercher des ingrédients compliqués ou chers, non, les véritables "panacées" sont souvent les produits les plus courants et les moins onéreux. Avec un peu de vinaigre, d'oignon, d'ail ou de citron, vous avez déjà une petite pharmacie familiale bien garnie. Ajoutez le miel, le chou, le thé et l'huile d'olive, et là vous êtes parés, il ne vous manque plus que deux poudres "magiques" : l'argile et le bicarbonate de soude ! Soigner la plupart des maux quotidiens avec 10 ingrédients indispensables ! Les 10 ingrédients miracle indispensables : présentation de leurs vertus, modes d'emploi. Les meilleurs remèdes et les recettes simplissimes à faire chez soi. Un index par indication pour trouver en deux temps trois mouvements la solution à vos petits tracas.