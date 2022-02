Ma bible des nouveaux ingrédients magiques. Huiles végétales, miel et sel

Les huiles végétales, le miel et le sel sont des indispensables en cuisine. Mais saviez-vous qu'ils peuvent également être utilisés pour vous guérir, prendre soin de vous, ou encore, vous rendre de nombreux services dans la maison et au jardin ? Grâce à cet ouvrage, vous saurez tout sur ces trois ingrédients : leur composition, comment les choisir et les conserver, leurs principaux bienfaits et utilisation... Vous y trouverez : Les portraits complets de ces trois ingrédients. Des astuces et des recettes pour prendre soin de votre santé et de votre beauté : masque nourrissant pour les cheveux, gommage drainant pour le corps, remèdes contre les maux de gorge, les brûlures d'estomac ou les courbatures...Des pas à pas pour fabriquer vos produits d'entretien vous-mêmes : cire pour le bois, insecticide naturel...Des recettes de cuisine pour vous régaler : sablés au citron et à l'huile d'olive, côte de boeuf sur lit de gros sel, fondant chocolat au coeur salé, samoussas aux figues et au miel...