Yoga santé

LE YOGA POUR SE SOIGNER DANS SA GLOBALITÉ Le yoga est de plus en plus pratiqué en France, dans une optique de bien-être global corps-esprit. Se dessine désormais une approche thérapeutique, que l'on peut appeler yogathérapie, pour soigner les maux du quotidien comme l'insomnie, le stress, les troubles digestifs, l'hypertension, les maux de dos, les troubles du cycle, les douleurs articulaires… Cette approche est nouvelle et ce livre se veut un des premiers à la vulgariser en donnant aux lecteurs les clés pour pratiquer chez eux un yoga qui va les aider à recouvrer une meilleure santé. Dans ce guide 100 % illustré : 25 postures pour préserver sa santé : le cobra, le papillon, la fente avant, la demi-lune… 10 séances de yogathérapie ultra-faciles entièrement illustrées : booster son immunité, préserver son dos, combattre les douleurs de règles, retrouver le sommeil… 2 routines quotidiennes de santé : routine du matin pour se dynamiser, routine du soir pour se relaxer.