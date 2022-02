Je dis stop au burn-out !. Le burn-out n'est pas une fatalité

COMMENT S'EN PRÉSERVER ET ALLER MIEUX Le burn-out est un état d'épuisement professionnel physique, émotionnel et mental. De plus en plus de personnes en souffrent aujourd'hui et c'est devenu un véritable phénomène de société. Dans cet ouvrage pratique et accessible à tous, Hélène Mathieu-Venard fait le point sur ce qu'est le burn-out, à ne pas confondre avec le bore-out ni le brown-out. Elle propose des solutions concrètes pour prendre conscience de son épuisement, apprendre à se préserver pour éviter d'atteindre ce point de non-retour et savoir rebondir. Un petit guide pratique à mettre entre toutes les mains pour mettre fin à la souffrance notamment au travail et retrouver du sens à son activité et à sa vie.