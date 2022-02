Eclore enfin !

" Si j'observe autour de moi les femmes de ma génération, je les découvre belles, talentueuses, courageuses, pleines de dynamisme... Et en même temps complexées, hyperpenseuses, épuisées, se faisant du souci pour tout... Ces femmes que je côtoie me donnent l'impression d'être les victimes d'un perpétuel sentiment d'infériorité. Pourquoi éprouvent-elles le besoin d'en faire toujours plus pour justifier leur existence ? " Dans cet ouvrage éclairant, Marie-Laurence Cattoire montre de quelle manière les injonctions dont nous avons hérité infusent dans notre quotidien de femme. Ces injonctions créent un plafond de verre pas seulement professionnel mais qui contamine tous les aspects de notre vie. L'auteure met ainsi à jour le mécanisme de la double contrainte qui nous plonge dans des situations intenables. A partir de son propre parcours, Marie-Laurence Cattoire partage des expériences, des pratiques et de nombreux exercices inattendus et concrets pour aider les femmes à retrouver leur place, leur puissance et leur joie de vivre. Pour les aider à éclore, enfin.