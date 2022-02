"Peter James a trouvé son créneau, quelque part entre Stephen King et Michael Crichton". Mail on Sunday Les rêves peuvent-ils tuer ? La dernière fois que Sam a fait un tel rêve, elle avait sept ans... et cette nuit-là, ses parents sont morts. Vingt-cinq ans plus tard, les cauchemars de Sam sont de retour, et ils se réalisent de nouveau : viols, meurtres, accidents horribles... Elle est prête à tout pour qu'ils cessent. Mais psychiatres et médiums n'arrivent pas à l'aider. Personne ne croit à son histoire. Sam ne sait pas ce qui lui arrive : hallucinations, prémonitions, réincarnations ? En tout cas, elle est seule pour affronter ces rêves mortels...