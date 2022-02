Le Paris des merveilles : Contes et récits du Paris des Merveilles

" Bienvenue dans le Paris des Merveilles, un Paris qui n'est ni tout à fait le nôtre, ni tout à fait un autre... et qui, désormais, n'appartient plus seulement à votre serviteur. Dans ce recueil, vous découvrirez six nouvelles situées dans le monde du Paris des Merveilles. Je suis l'auteur de deux d'entre elles, les quatre autres étant l'oeuvre de jeunes plumes - parfois débutantes mais toujours talentueuses - qui se sont approprié l'univers d'Isabel, Griffont et Azincourt pour, je l'espère, votre plus grand plaisir... " Pierre Pevel