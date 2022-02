Baskerville : Une étude en ombres

Lorsqu'une bombe explose au 221B Baker Street, Evelina Cooper est projetée dans l'univers de mystères et de meurtres de son oncle Sherlock Holmes. Mais alors qu'elle se croit libre de retrouver la salle de bal, des adversaires anciens et nouveaux s'invitent dans la danse. Avant même qu'Evelina ait déballé ses tenues pour une réception dans un manoir de campagne, une indiscrétion la met à la merci de l'impitoyable roi Doré, qui fait d'elle son espionne. Connaissant son passé peu recommandable, il l'exile dans les allées malsaines de Whitechapel avec ordre de démasquer son ennemi. Tandis que les dangers s'accumulent, Evelina est partagée entre dissimuler sa magie illégale et succomber aux aspects les plus sombres de son pouvoir. Car la rébellion couve, un sorcier convoite son âme, et nul ne saurait la protéger sur le terrain de chasse de Jack l'Eventreur... " Holloway enrichit son récit d'une myriade de personnages et de trouvailles et nous propose une héroïne aux talents cachés, le tout au service d'une narration vive et captivante. " Publishers Weekly " Formidable... Les personnages sont absolument impeccables, et la construction de l'univers est de premier ordre. " RT Books Reviews " Ce livre contient tout ce qu'il faut : de la magie, des machines, des mystères et du chaos. " Kevin Hearne, auteur des Iron Druid Chronicles