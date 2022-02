Sherlock Holmes et la bête des Stapleton

1894. Voilà cinq ans que le monstrueux chien des Baskerville et son maître, le naturaliste Jack Stapleton, sont morts. Sir Henry Baskerville vit heureux dans son manoir ancestral avec son épouse Audrey et leur fils. Du moins jusqu'au jour où l'on retrouve sur la lande le corps exsangue d'Audrey. Une nouvelle créature démoniaque hanterait-elle le Dartmoor ? Lorsqu'on les appelle à la rescousse, Sherlock Holmes et le Dr Watson sont confrontés à une véritable créature de cauchemar. Il semblerait que Jack Stapleton ait survécu et qu'il soit décidé à se venger... " Magnifique ajout au canon holmésien, qui extrapole intelligemment, à partir de l'oeuvre originelle, une suite originale et passionnante pour le lecteur moderne. " Criminal Element " L'affaire la plus célèbre de Sherlock Holmes superbement revisitée... On se délecte de la représentation du grand détective que nous offre Lovegrove. " Peterborough Telegraph " Une savoureuse suite au Chien des Baskerville. Le langage, les personnages et le rythme sont assez fidèles pour satisfaire jusqu'aux plus grands inconditionnels de Sherlock Holmes. " Library Journal " Un habile renversement de la structure du roman de Conan Doyle, qui ravira tous les fans de Sherlock. " Publishers Weekly " Ce roman qui regorge de visages et de lieux familiers, mais avec une voix originale, est parfait pour les amateurs des histoires classiques de détectives. " The Crime Review " Une captivante aventure de Holmes et Watson. " Sci-Fi Bulletin