Le Dévoreur de soleil, T2 : Les Ténèbres hurlantes

Hadrian Marlowe est perdu. Pendant un demi-siècle, il a exploré les soleils des confins à la recherche du monde mystérieux de Vorgossos, dans l'espoir d'entrer en contact avec les Cielcins. En vain, il a erré parmi les barbares de la Règle, à la tête d'une bande de mercenaires. Déterminé à mettre un terme à une guerre sans fin, Hadrian doit désormais quitter l'Empire pour s'aventurer chez les Extrasolariens, qui résident entre les étoiles. Là, il croisera la route de créatures qui ont cessé d'être humaines, de traîtres, ainsi que du plus vieil ennemi de son espèce. S'il réussit, il apportera une paix inespérée. S'il échoue, la galaxie se consumera... " Des scènes d'une prodigieuse intensité dramatique, un fond très solide, une fascinante allégorie de La Divine Comédie de Dante, d'excellents personnages... Une des sorties récentes les plus marquantes en matière de space opera d'envergure. " Le culte d'Apophis Sur L'Empire du Silence : " Une riche tapisserie narrant l'histoire d'un héros et d'un tyran, mais surtout d'un homme. " Kevin J. Anderson, auteur de La Saga des Sept Soleils " Artisan au talent rare, Christopher Ruocchio nous invite dans un futur plein de danger, d'action, d'ironie et de belle prose. Et de quelques beaux moments d'espoir. " David Brin, auteur de Elévation " Ce roman a la richesse et les intrigues politiques de Dune. L'intrigue prend de l'ampleur, la tension monte et la conclusion est impeccable. Recommandé. " David Drake, auteur du Seigneur des Isles " De la science-fiction épique de très haut niveau. Ruocchio nous livre une oeuvre fascinante. " James S. A. Corey, auteur de The Expanse " Un space opera épique et singulier rappelant Iain M. Banks et Frank Herbert... Une voix nouvelle et originale. " Eric Flint, auteur de 1632 " Une épopée richement imaginée et brillamment racontée. " R. M. Meluch, auteur de la série The Tour of the Merrimack " Savant mélange d'action et d'érudition, un space opera palpitant chargé d'adrénaline et de réflexions saisissantes sur la nature humaine. " D. J. Butler, auteur de The Witchy Eye