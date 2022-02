Johnny Cash l'autobiographie

Cette autobiographie exceptionnelle souligne à quel point l'" Homme en noir " demeure à jamais l'une des figures emblématiques de la musique américaine. Johnny Cash raconte ici sa propre histoire, depuis l'enfance dans les champs de coton de l'Arkansas jusqu'aux formidables succès des dernières années. - Johnny Cash raconte sa propre histoire, depuis l'enfance dans les champs de coton de l'Arkansas jusqu'aux formidables succès des dernières années. Ceci sans renier ses prises de position jugées renégates, ni passer sous silence les aspects les plus sombres de sa vie, sur lesquels il s'exprime ici avec une franchise bouleversante. - Revenant sur un demi-siècle de carrière, Johnny Cash nous fait revivre ses premières années chez Sun, en compagnie d'Elvis Presley, Carl Perkins, Roy Orbison et Jerry Lee Lewis. Puis il revient sur la période de gloire des années 1960-70, sa traversée du désert dans les années 1980 et enfin son idylle avec la scène rock alternative. Sa carrière aura jeté un pont entre plusieurs générations.