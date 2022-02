Viens jouer... avec le petit chaperon rouge ! Une nouvelle collection d'albums-jeux pour découvrir de façon ludique les contes classiques ! Sur chaque double-page, le petit lecteur doit résoudre un jeu pour aider un des personnages (labyrinthe, cherche et trouve, discrimination visuelle). "A l'orée d'un village vit une petite fille si jolie et si gentille que tout le monde l'apprécie. Mamoune, sa grand-mère qui l'aime plus que tout, lui a confectionné une petite cape dans un tissu rouge. La fillette l'adore tellement qu'elle la porte partout et tout le temps, si bien que tout le village la surnomme "petit chaperon rouge" . Cherche le petit chaperon rouge parmi toutes les petites filles ci-dessous".