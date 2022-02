Harley Quinn Tome 1 : Bienvenue à la maison !

Si Harley Quinn revient à Gotham, c'est pour une seule raison : trouver la rédemption. Mais s'excuser ne suffit pas ! L'ancienne complice du Joker décide de s'allier à Batman et de jouer selon ses règles... Et quand les citoyens font justice eux-mêmes en s'attaquant aux anciens sbires de son Mister J, elle y voit l'occasion de faire ses preuves en aidant les clowns grâce à ses talents de psychiatre. Enfin, jusqu'à ce qu'Hugo Strange débarque avec le même programme, soutenu par le maire, et lui vole la vedette tout en partant à sa recherche... HARLEY QUINN, incarnée à l'écran par Margot ROBBIE, tient le rôle-titre du film THE SUICIDE SQUAD de James Gunn (réalisateur des GARDIENS DE LA GALAXIE), sorti dans les salles cet été !