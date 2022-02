L'ombre qui marche à mes côtés

Pour beaucoup, voyager est bien souvent synonyme d'évasion. C'est une quête de dépaysement et surtout d'enrichissement personnel, une occasion unique de repousser ses limites, de s'autoriser de nouvelles expériences. Pour notre héros, il s'agit de tout ça, et de bien plus encore. Ce voyage sur les côtes brésiliennes est surtout une manière de marcher sur les traces de son frère aîné, disparu un an auparavant dans la petite ville portuaire de Belém, au Nord du pays. Un road trip riche de rencontres inattendues, de nombreux imprévus mais d'émotions fortes.