Nightwing Tome 1 : Le saut dans la lumière

Nightwing est enfin de retour, et il a la ferme intention de reprendre son rôle de sentinelle au coeur de sa ville d'adoption, Blüdhaven. Ses concitoyens viennent cependant d'élire un nouveau maire au nom bien familier : un certain Zucco. Avec l'aide de Batgirl, Dick se lance dans une vaste enquête afin de savoir s'il existe un lien quelconque entre ce Zucco et l'homme responsable de la mort de ses parents. Batgirl découvre alors des informations qui risquent bien de changer le héros à jamais...