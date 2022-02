Les petits bonsoirs

Quand la routine s'amuse et s'anime ! Les animaux de la ferme s'apprêtent à aller au dodo. Un à un, ils se préparent ; observe leurs tendres rituels du soir : un bon bain chaud, un pyjama douillet, un repas partagé, un brossage de dents apaisant et, bien sûr, une histoire pour rêver d'aventures et de merveilles... Un livre animé de flaps pour accompagner chaque étape à l'heure du coucher.