Le docteur, c'est toi !

Un livre interactif qui dédramatise la peur du docteur ! Et si on jouait au docteur ? Un bobo, un vaccin, un examen : il y a tout ce qu'il faut dans la sacoche du petit médecin ! C'est amusant de s'occuper de ses patients et ça ne fait même pas peur ! Enrichi de petites pièces en carton fantaisies, ce livre à volets réjouissant invitera les petits à imaginer, à développer leur motricité fine et à prendre soin les uns des autres.