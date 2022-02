Dans La franc-maçonnerie : une brève introduction, Andreas Önnerfors porte un regard à la fois concis et précis sur l'histoire et les caractéristiques de la franc-maçonnerie. Fort de nouvelles sources historiques et des recherches universitaires publiées au cours des deux dernières décennies, l'auteur en dresse un portrait ouvert, loin du manichéisme entre méfiance et idéalisation qui prévaut trop souvent... La franc-maçonnerie est l'une des organisations bénévoles les plus anciennes et les plus répandues dans le monde. Au cours des trois derniers siècles, des hommes et des femmes se sont socialement organisés en adhérant à ses principes fondateurs : fort sentiment de liberté, épanouissement des qualités morales, ouverture cosmopolite, volonté affirmée d'une démarche philanthropique tournée vers l'avenir. L'auteur met en lumière l'histoire rarement rapportée, mais très convaincante de l'action des femmes dans les ordres maçonniques et paramaçonniques, alors même que leur place y était assez modeste. La franc-maçonnerie a ainsi attiré quelques-uns des esprits les plus aiguisés de l'histoire et a pu apparaître comme une référence pour des sociétés civiles à la recherche d'un nouvel idéal. Dans le même temps, les pratiques de la franc-maçonnerie l'ont desservie aux yeux de ses détracteurs... Les secrets et les mystères communiqués en son sein, le caractère parfois illégal de l'organisation, la mise en place de rituels connus de ses seuls adeptes, l'utilisation élaborée de mythes et de symboles spécifiques, ont largement suscité des sentiments de méfiance et de rejet, nourris par des allégations de culture du secret et de conspiration, autant d'aspects précisément analysés par l'auteur.