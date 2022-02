L'Alchimie des francs-maçons - Histoire d'un tradition transmutée

L'alchimie fait partie des centres d'intérêt majeurs pour le franc-maçon contemporain : elle sert, dans la représentation qu'il s'en fait, de " porte basse " ou d'entrée dans le monde des Mystères, propres à alimenter sa quête initiatique et à lui permettre l'appropriation de l'histoire et du symbolisme maçonniques. La connaissance des métaphores que l'alchimie déploie est devenue indispensable à la démarche maçonnique dès les trois premiers grades " bleus ". Il est donc utile de se demander quand, pourquoi et comment une partie du corpus alchimique intéresse et infuse, en partant des hauts grades, la maçonnerie " bleue ". L'auteur s'appuie sur l'histoire des représentations pour éclairer ici la manière si particulière avec laquelle les maçons s'approprient l'alchimie. Ce livre est un outil : il examine comment les maçons, à partir des lectures d'Oswald Wirth, à la fin du XIXe siècle, récupèrent tardivement les motifs alchimiques pour développer certains symboles essentiels des grades bleus comme VITRIOL, les thèmes des épreuves des initiations et de la légende d'Hiram. Ce travail s'appuie sur des textes de référence et une riche iconographie accompagnée de légendes nourries et de commentaires précis. Le franc-maçon ou le lecteur curieux pourra ainsi croiser les deux domaines de la franc-maçonnerie et de l'alchimie et saisir leur mise en regard afin, de l'Art Royal mais aussi " du Grand Art, comprendre le Mystère ". Prix au Salon du Livre maçonnique de Paris