Emanciper les infirmières. L'Ecole internationale de Lyon (1965-1995)

Ce volume retrace l'histoire de l'Ecole internationale d'enseignement infirmier supérieur, qui, créée à Lyon en 1965, a ouvert de nouvelles opportunités à la profession. Il le fait avec la plus grande précision, en s'appuyant sur des sources archivistiques diversifiées, une abondante littérature, des entretiens avec des acteurs témoins de l'entreprise et l'analyse rigoureuse des textes normatifs. Dans une démarche à la fois diachronique et synchronique, il y est question plus largement de la transformation concrète de l'organisation de la profession, de la formation et des savoirs, et des pratiques professionnelles et socio-politiques des infirmières.

Cet ouvrage, nouvelle et utile synthèse de l'histoire de la profession au xxe siècle, intéressera aussi bien les historiens et les sociologues du travail que les infirmières elles-mêmes, tant il apporte de nombreux éclairages sur les enjeux d'aujourd'hui et à venir, dans un contexte d'intensification de la migration de leur formation vers l'Université.