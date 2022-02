La vie scolaire : une histoire singulière au sein du système éducatif. La Revue de la vie scolaire (1960-2016)

S'intéresser à la vie scolaire dans les établissements du second degré, c'est enquêter sur les schèmes qui la sous-tendent et questionner le type d'éducation que l'on souhaite pour les générations présentes et à venir. L'originalité de cet ouvrage est d'étudier la vie scolaire comme un espace singulier, ni vraiment dans la classe ni tout à fait en dehors des apprentissages curriculaires, comme une hétérotopie concrète au sens de Foucault, questionnant la forme scolaire et la formation du citoyen.

En quoi la vie scolaire, souvent considérée comme marginale, peut-elle constituer un espace éducatif formateur entre socialisation et émancipation ? Dans quelle mesure dessine-t-elle une conception nouvelle de l'adolescent et de l'école ? Comment les idées et les valeurs portées par les surveillants généraux puis par les conseillers principaux d'éducation contribuent-elles à fonder la vie scolaire et à en dessiner les multiples figures dans une école ouverte à tous ? Cette étude socio-historique de la construction de la vie scolaire prend appui sur une revue professionnelle du domaine diffusée de 1960 à 2016.

Elle ouvre un questionnement philosophique sur l'école d'aujourd'hui, le partage qui s'y opère entre instruction et éducation et ses possibilités d'émancipation. Au moment où se dessine une nouvelle réforme des lycées, cette réflexion est plus que jamais d'actualité.