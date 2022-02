La caricature sous le signe de la révolution. Formules figurées et filiations du XVIIIe au XIXe siècle

La caricature imprimée connaît au xviiie siècle, puis au xixe siècle, une expansion décisive dans la plupart des pays européens. Pour se faire voir, entendre et comprendre, elle transforme le vocabulaire emblématique issu de l'imagerie folklorique des siècles précédents de manière à proposer une nouvelle signalétique visuelle, adaptée aux enjeux majeurs de pouvoir des temps nouveaux. Prise dans son ensemble, cette transformation forme un recueil de symboles et une grammaire de raccourcis graphiques en évolution constante et en continuelle expansion.

Confrontés à la Révolution française comme aux révolutions du xixe siècle, ces motifs visuels qui sont au fondement même de la caricature, s'adaptent, mutent et se multiplient au rythme des évolutions et des bouleversements politiques et sociaux du temps. Fondé sur une sélection représentative des formules figurées régulièrement présentes dans la caricature européenne entre 1789 et 1871 (la ménagerie, le temps, les trois couleurs, le trône, le peuple, la tête coupée, etc.), le présent livre donne à voir et comprendre l'articulation esthétique et la rhétorique politique qui les sous-tendent, afin de permettre d'en apprécier pleinement la force suggestive et la puissance évocatrice.