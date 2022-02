Après quelques années d'absence, elle revient, et c'est pour notre plus grand bonheur ! Olivia et les contraires, un tout-carton pour apprendre les contraires avec un des personnages cultes de la littérature enfantine : Olivia, petite cochonne espiègle, charmante, excentrique, qui a déjà passionné une génération d'enfants. Dans la même collection : Compte avec Olivia