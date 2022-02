Mes voisins les Goolz Tome 2 : Le Monstre du Marais des Mauves

Depuis que Frank Goolz et ses filles, Ilona et Suzie, se sont installés dans la maison d'en face, la vie d'Harold est devenue... fantastique ! Sa mère, hélas ! lui a interdit de traîner avec les Goolz et le voici de nouveau condamné à lire au lieu de vivre. Mais d'étranges disparitions ont lieu dans le voisinage et, pour les Goolz, aucun doute : la créature du marais des Mauves s'est réveillée... Comment résister à une nouvelle aventure aux côtés d'Ilona et de Suzie ? Surtout s'il s'agit d'une authentique chasse au monstre... Mes voisins les Goolz, tome 1. Sale Nuit pour les terreurs a reçu le prix Talent Cultura Jeunesse 2018 et le prix Dimoitou 2018.