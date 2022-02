Mes voisins les Goolz Tome 1 : Sale nuit pour les terreurs

Quand Frank Goolz et ses filles, Ilona et Suzie, emménagent dans la maison voisine, Harold espère simplement que sa vie va devenir plus amusante. Mais chez les Goolz, des lampes s'allument sans raison et les objets bougent tout seuls... Et lorsque Ilona lui confie la Pierre des Morts, un objet magique très puissant, Harold sait que rien ne sera plus comme avant. Mais attention ! Mal utilisée, la Pierre peut se révéler très dangereuse. Et justement, les terreurs de l'école commencent à disparaître... Harold, sans le savoir, aurait-il réalisé ses désirs les plus sombres ? Mes voisins les Goolz a reçu le prix Talent Cultura Jeunesse 2018 et le prix Dimoitou 2018.