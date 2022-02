Magie & rituels de la Rome antique. Les secrets de l'harmonie latine

L'Antiquité romaine nous a légué bien des savoirs et des symboles, mais également une philosophie de vie étroitement liée aux forces et aux cycles de la nature. De ce lointain passé nous sont ainsi parvenus des croyances et des rites - soit de précieux savoirs transmis par les textes d'historiens, de naturalistes, de poètes -, ainsi que de nombreux vestiges archéologiques. Si quelques coutumes et symboles ont traversé les siècles et nous paraissent familiers, nous n'en connaissons pas forcément le sens véritable. Aussi ce guide se propose-t-il d'en dévoiler la signification profonde et initiale, afin d'y puiser l'énergie nécessaire pour dépasser défis et épreuves qui tendent parfois à faire vaciller notre équilibre. En somme, des gestes et des rites à appliquer au quotidien, à faire revivre en les adaptant à notre univers, tant pour nous protéger que pour trouver l'harmonie au sein de notre environnement. Cet ouvrage d'inspiration, qui expose les rapports qu'entretenaient les Anciens avec le temps, les dieux, la nature et ses éléments fondamentaux, est une invitation au voyage dans un ensemble de savoirs uniques, qu'il s'agisse d'objets rituels, d'amulettes, de fêtes à célébrer ou encore d'aliments à privilégier en fonction des saisons ou des humeurs... Autant de pratiques pour se retrouver soi-même, apprécier chaque instant et les présents inestimables qu'offrent la nature et le monde - visible ou invisible - qui nous entoure.