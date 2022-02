L'adolescent & la sophrologie. S'épanouir sereinement

Dans ce guide à l'usage des sophrologues, des professionnels de l'éducation et des parents, l'auteure Isabelle Lefèvre-Vallée revisite les principes de la sophrologie pour les adapter aux problématiques rencontrées par les adolescents. Tiraillés entre leur désir d'émancipation et leur immaturité, les jeunes, en perte de repères, vivent en effet une période de troubles pour lesquels la sophrologie se révèle d'un grand réconfort. Entre théorie et pratique, cet ouvrage réinvente les exercices et les techniques sophrologiques pour en proposer des applications concrètes, sous la forme de séances de 15 minutes destinées à mieux maîtriser les phénomènes de l'adolescence : mieux appréhender son corps, oser se projeter, se responsabiliser... Un accompagnement indispensable pour guider l'adolescent dans l'existence. Cet ouvrage s'est imposé comme la référence dans le domaine de la sophrologie appliquée aux adolescents.